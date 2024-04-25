Uzay çöpü tehdidi: Yörüngedeki riskleri artırıyor

Uzay, insanlığın keşif ve ilerleme arayışında sonsuz bir potansiyel sunarken, aynı zamanda giderek artan bir tehditle karşı karşıya kaldı.

Uzayın derinliklerindeki çöpler, artık sadece gezegenimizi değil, aynı zamanda insanlığın geleceğini de tehdit ediyor. Son yıllarda, uzayda biriken enkaz ve çöp parçalarının oluşturduğu tehlikenin boyutu giderek artıyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir olay ise felaketin eşiğinden dönülmesine neden oldu.

İki uydu çok yakın mesafedeydi

NASA'nın TIMED uzay aracı ile Rus Cosmos 2221 arasında yaşanan çarpışma tehlikesi, uzay çöplerinin artan tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Şubat ayının sonlarında, iki kullanım dışı uyduyun alçak Dünya yörüngesinde birbirine çarpma ihtimali uzmanları endişelendirmişti. Başlangıçta 20 metre civarında bir yaklaşma öngörülse de sonradan yapılan analizler, iki uydunun çok daha yakın mesafede olduğunu ortaya koydu.

NASA yetkilileri, bu çarpışmanın her iki uydunun sert cisim parametrelerinin 10 metre altında gerçekleştiğini belirtti. TIMED uzay aracı ve Rusya'ya ait Cosmos 2221 uydusu, artık kullanılmayan ve manevra yapılması mümkün olmayan uzay araçları. Bu durum, yakın yörünge çöpleri için çözüm bulma konusunda ciddi zorluklar doğuruyor.

Şu anda yörüngede takip edilen 27.000'den fazla enkaz parçası bulunuyor ve bunlara ek olarak belirlenemeyen sayıda küçük parça mevcut. Uzay endüstrisinin büyümesiyle birlikte, yörüngeye fırlatılan uzay araçlarının sayısı ve başıboş dolaşan çöp parçalarıyla çarpışma riski de artıyor. Bu durum, uzay araçlarının ve uzay istasyonlarının güvenliğini tehlikeye atıyor.

2009 yılında yaşanan Iridium 33 ile Cosmos-2251 çarpışması, şimdiye kadar bilinen yörüngede gerçekleşen tek çarpışma. Ancak uzaydaki çöp miktarının ve tehlikesinin artmasıyla birlikte, benzer olayların önüne geçmek için daha fazla önlem alınması gerekiyor. Uzmanlar, uzay çöpleri konusunda uluslararası işbirliğinin ve etkili temizleme stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.