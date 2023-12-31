Türkiye Uzay Ajansı, uzaya çıkacak ilk Türk olacak Alper Gezeravcı'nın eğitimlerini tamamladığını duyurdu. Bir sorun çıkmazsa Gezeravcı, 9 Ocak günü resmen fırlatılacak.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından 9 Şubat 2021'de duyurulan Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk astronotu olarak seçilen Alper Gezeravcı, AX-3 adlı uzay görevinde yer alacak. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yapılan son açıklama ile Gezeravcı'nın eğitimini başarıyla tamamladığı ve uzaya fırlatılma aşamasına gelindiği duyuruldu.

Uzaya çıkacak Türk astronotun eğitimleri tamamlandı

TUA tarafından yapılan açıklamada, Alper Gezeravcı'nın, AX-3 görevi kapsamında SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladığı belirtildi. Ayrıca, Astronot Gezeravcı'nın uzay görevine sayılı günler kala AX-3 mürettebatıyla birlikte uzaya fırlatılacağı vurgulandı.

TUA'nın açıklamasına göre, Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı. SpaceX'in Crew Dragon kapsülüyle yapılacak fırlatma, 9 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihte Alper Gezeravcı, ISS'de 14 gün boyunca çeşitli bilimsel deneylere katılacak ve Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirecek.

Türkiye, Alper Gezeravcı ile birlikte İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla işbirliği yaparak uluslararası alanda da önemli bir adım atmış olacak. Bu tarihi görev, Türk astronotun ISS'de gerçekleştireceği bilimsel çalışmalarla da dikkat çekecek. Türkiye'nin uzaydaki bu önemli adımı, ulusal ve uluslararası arenada büyük bir heyecanla bekleniyor.