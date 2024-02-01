Vision Pro'da Apple, USB-C'ye tam olarak geçmemiş

Apple Vision Pro'ya ait batarya kabloları ortaya çıktı. Apple'ın, Lightning kablolardan henüz vazgeçemediği görülüyor.

Apple'ın yeni karma gerçeklik başlığı Vision Pro'nun batarya giriş konnektörüne dair ortaya çıkan görüntüler, dikkat çekici bir gelişmeyi gözler önüne seriyor. Apple, bu başlık için iPhone'larda kullanılan Lightning kablosunun bir versiyonunu tercih etti.

Vision Pro'da Lightnin kablosu kullanılmış

Yıllar boyunca iPhone'ların şarj edilmesinde kullanılan Lightning kablosu, Avrupa Birliği'nin USB Type-C'ye geçişi zorunlu kılmasıyla birlikte Apple'ın da tercihini değiştirmesine neden oldu. Ancak Vision Pro'da Lightning kablosundan tamamen vazgeçilmediği açıkça görülüyor.

Vision Pro için tasarlanan kablo, iPhone'larda kullanılan 8 pinli yapıya kıyasla 12 pinli bir yapıya sahip. Bu da kablo girişinin genişlemesine yol açıyor. Ayrıca, kablonun batarya ile birleştiği noktalarda çentikler kullanılıyor. Bu çentikler, kullanıcıların kablo ile bataryayı bağlamasını sağlıyor.

Apple, Vision Pro için özelleştirilmiş Lightning kablosunun yanı sıra USB Type-C girişinin de kullanılabileceğini belirtiyor. Bu sayede kullanıcılar farklı cihazlarını da uyumlu bir şekilde şarj edebilecekler.