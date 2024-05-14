vivo, EKG özellikli yeni akıllı saati "Watch 3 ECG"yi tanıttı

Çinli teknoloji devi vivo, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek "Watch 3 ECG" akıllı saatini tanıttı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen "Watch 3" modelinin EKG özellikleriyle güçlendirilmiş versiyonu olan bu yeni cihaz, kullanıcıların sağlık takibini daha etkin bir şekilde yapmalarını hedefliyor. İşte vivo Watch 3 ECG'nin tüm detayları ve sunduğu yenilikler...

Çinli teknoloji devi vivo, gerçekleştirdiği etkinlikte yeni akıllı saati "Watch 3 ECG"yi resmi olarak tanıttı. Bu yeni model, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen "Watch 3"ün EKG özellikleriyle donatılmış versiyonu olarak dikkat çekiyor.

vivo, yeni akıllı saati Watch 3 ECG'yi tanıttı

Tasarım ve Teknik Özellikler

vivo Watch 3 ECG, tasarım ve birçok teknik özellik açısından orijinal Watch 3 ile büyük ölçüde aynı. Akıllı saat, şirketin kendi işletim sistemi olan BlueOS ile çalışıyor ve 1.43 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. Always on Display özelliğiyle gelen saat, kullanıcıların sürekli olarak ekranı aktif tutmasına olanak tanıyor.

EKG Özelliği ve Sağlık Uygulamaları

Watch 3 ECG'nin en dikkat çekici özelliği, kullanıcıların sadece 30 saniyede EKG ölçümü yapabilmesini sağlayan EKG (elektrokardiyografi) fonksiyonu. Bu özellik, elde ettiği verileri vivo'nun Sağlık uygulamasına aktarıyor. Kullanıcılar, bu uygulama aracılığıyla sağlık durumları hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliyor ve potansiyel risklere karşı önlem alabiliyorlar.

Diğer Özellikler ve Batarya

Bu yeni akıllı saatte 4 GB depolama alanı bulunuyor. 505 mAh kapasiteli bataryası ise kullanıcıya 2 güne kadar kullanım imkânı sunuyor, bu da yoğun tempolu günlerde bile saatin şarj sıkıntısı yaratmamasını sağlıyor.

Fiyat ve Pazar Durumu

vivo'nun açıklamasına göre Watch 3 ECG, yaklaşık 235 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ancak, bu akıllı saatin Türkiye pazarına ne zaman geleceği veya gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

vivo Watch 3 ECG, sağlık özellikleri ve şık tasarımıyla teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. EKG özelliği sayesinde sağlık bilincine sahip kullanıcılar için ideal bir seçenek sunan bu akıllı saat, vivo'nun giyilebilir teknoloji alanındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.