Vivo Pad 3 görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

vivo, yeni Pad 3 tabletini tanıttı.

Vivo, yeni Pad 3 tabletini Çin'deki internet sitesinde resmi olarak listelemeye başladı. Farklı renk seçenekleri ve çeşitli konfigürasyonları ile dikkat çeken tabletin fiyat bilgisi de böylelikle ortaya çıkmış oldu. İşte Vivo Pad 3'ün özellikleri ve fiyatına dair detaylar...

Vivo Pad 3'ün özellikleri nelerdir?

Göz alıcı ekran ve üstün performans

Vivo Pad 3, 12,05 inçlik büyük bir LCD ekrana sahip. Bu ekran, 2.8K çözünürlüğü ve 144Hz yenilenme hızı ile dikkat çekiyor. 600 nits parlaklığa ulaşabilen ekran, kullanıcılara parlak ve net bir görüntü sunuyor. Tabletin kalbinde ise Snapdragon 8s Gen 3 işlemci bulunuyor. Bu güçlü işlemciye, 8GB veya 12GB LPDDR5x RAM eşlik ediyor. Depolama seçenekleri ise 128GB (UFS3.1) ve 256GB/512GB (UFS4.0) olarak sunuluyor.

Uzun pil ömrü ve hızlı şarj

Vivo Pad 3, 10000mAh kapasiteye sahip bataryası ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. 44W hızlı şarj desteği sayesinde, tabletin pili kısa sürede doluyor ve kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Kamera ve bağlantı özellikleri

Tablet, 5 MP ön kamera ve 8 MP arka kamera ile geliyor. Arka kamerada LED flaş da bulunuyor. Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve USB-C yer alıyor. İşletim sistemi olarak Android 14 ile gelen Vivo Pad 3, kullanıcılarına güncel ve akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Renk seçenekleri ve fiyat

Vivo Pad 3, mavi, mor ve gri renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Tabletin Çin'deki başlangıç fiyatı ise 385 dolar (yaklaşık 12.622 TL) olarak belirlendi.

Küresel pazara açılacak mı?

Vivo Pad 3, daha önce Mayıs ayında Çin'de satışa sunulan iQOO Pad 2'nin ismi değiştirilmiş bir versiyonu olarak görülüyor. Şu an için bu modellerden herhangi birinin küresel pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.