vivo V30 Pro'nun, lansman tarihi belli oldu! vivo V30 Pro ne zaman tanıtılacak?

Çinli teknoloji devi vivo, uzun zamandır gündemde olan yeni akıllı telefonu V30 Pro'nun lansman tarihini açıkladı. Türkiye'ye gelme ihtimali bulunan telefon, çok yakında belli olacak. Peki, vivo V30 Pro'da hangi teknik özellikler yer alacak?

Çinli teknoloji devi vivo, uzun zamandır gündemde olan yeni akıllı telefonu V30 Pro hakkında nihayet bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklama, V30 Pro'nun duyurulacağı tarihi ortaya koydu ve Türkiye pazarında da heyecanla beklenen bir model olduğunu gösterdi.

VİVO V30 PRO'NUN TANITIMI NE ZAMAN?

vivo V30 Pro, marka için özel bir öneme sahip olacak. Çünkü firma, V serisi bir akıllı telefonda ilk kez Zeiss lens kullanacak. Bu, V30 Pro'nun kamera kalitesinin oldukça yüksek olacağını işaret ediyor. Peki, bu yeni akıllı telefon ne zaman tanıtılacak ve hangi özelliklere sahip olacak?

vivo V30 Pro'nun tanıtımı 28 Şubat'ta gerçekleşecek.

V30 Pro'nun beklenen teknik özellikleri şu şekilde sıralanıyor: