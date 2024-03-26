vivo X Fold 3 serisinin tüm detayları belli oldu! İşte vivo X Fold 3 serisinin özellikleri

Vivo'nun katlanabilir telefon serisi Vivo X Fold 3, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruyla, Vivo'nun Çin'de gerçekleştireceği lansman etkinliğinde X Fold 3 serisinin tanıtılacağı açıklandı. Bu yeni seri, özellikle teknoloji meraklılarının dikkatini çeken birçok yenilikçi özellikle birlikte gelecek. İşte, merakla beklenen Vivo X Fold 3 serisinin detayları...

Vivo'nun heyecanla beklenen katlanabilir telefon serisi Vivo X Fold 3, sektörde büyük bir merakla karşılanıyor. Gelecek olan yeni modeller, teknoloji tutkunları için heyecan verici özellikler sunacak. İşte, bu serinin sahip olacağı detaylar...

Vivo X Fold 3 serisinin özellikleri

Geçtiğimiz hafta yapılan duyuruyla Vivo, 26 Mart'ta Çin'de düzenlenecek bir lansman etkinliğiyle Vivo X Fold 3 serisini tanıtacağını açıkladı. Bu lansman, markanın Vivo TWS 4 ve Pad 3 Pro gibi diğer yeni ürünlerini de kapsayacak.

Vivo X Fold 3 serisinin en çarpıcı özelliklerinden biri, cihazların dayanıklılığını artıran "Armor Feather" gövde yapısı olacak. Bu özellik, Vivo'nun katlanabilir telefonlarını düşmelere karşı daha dayanıklı hale getirerek kullanıcıların güvenliğini sağlayacak. Ayrıca, telefonun yeni geliştirilen menteşesi, katlanabilir ekranın daha az kırışık görünmesini ve daha sağlam olmasını sağlayacak.

Serinin önde gelen modelleri Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro, benzersiz özelliklere sahip olacak. İki model de 8,03 inç katlanabilir OLED panel ve 6,53 inç OLED kapak ekranına sahip olacak. Ekranlar, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızı sunarak kullanıcıya üstün bir deneyim sunacak.

Performans açısından, X Fold 3 modeli 3.19GHz azami saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. X Fold 3 Pro ise Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle güçlendirilecek. Her iki modelde de LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanı bulunacak.

Kamera özellikleri bakımından, X Fold 3 Pro'nun f/1.68 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel birincil kamera ile geleceği söyleniyor. Standart modelde ise 50 megapiksel ana kameraya ek olarak ultra geniş lens ve telefoto kamera yer alacak.

Fiyatlandırma konusunda resmi bir bilgi bulunmasa da sızdırılan bilgilere göre, X Fold 3 Pro'nun farklı depolama seçenekleriyle birlikte 1.945 dolar ile 2.085 dolar arasında fiyatlandırılması bekleniyor. Standart modelin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Vivo X Fold 3 serisi, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor ve teknoloji tutkunlarının dikkatini çekiyor. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olmalarına rağmen, sahip olacakları özellikler ve performanslarıyla bu modellerin sektörde büyük ses getirmesi bekleniyor.