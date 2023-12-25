Vivo Y100i'yi tanıttı!

Kasım ayında Vivo, Çin pazarında Vivo Y100i akıllı telefonunu tanıttı. İşte detaylar...

Vivo'nun dikkat çekici özelliklere sahip modellerinden biri olan Vivo Y100, ışıkta renk değiştiren arka kapağıyla ön plana çıkmıştı. Bu yılın başlarında tanıtılan telefonun ardından geçtiğimiz ay Dimensity 6020 işlemci, 12GB RAM, 512GB depolama, 50MP kamera gibi güçlü özelliklere sahip ve uygun fiyatlı Vivo Y100i modeli piyasaya sürüldü. Şimdi de Vivo, Y100i Power modelini kullanıcılarla buluşturdu. Telefon, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle Çin pazarında uygun bir fiyatla satışa sunuldu.

Vivo Y100i tanıtıldı

Vivo Y100i Power, 6.64 inç boyutunda, 1080x2388 çözünürlüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip delik çentikli IPS LCD ekrana sahipt. Origin OS 3 arayüzü üzerinde çalışan telefon, Qualcomm'un güçlü Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisini barındırıyor. 44W hızlı şarj destekli 6000mAh bataryaya sahip olan telefon, 12GB LPDDR4x RAM ve 512GB UFS 2.2 depolama kapasitesine sahiptir. Ayrıca, 12GB sanal RAM da sunuyor. Isı dağıtımı için 639mm² sıvı soğutmalı ısı borusu ve 8736mm² grafit levha gibi özelliklerle donatıldı.

Vivo Y100i Power'ın kamera özellikleri de dikkat çekici. Telefon, ön tarafta 8MP kamera, arkada ise 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü ile kullanıcılara geniş bir çekim yelpazesi sunuyor. Çift SIM, 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C portu gibi standart bağlantı özelliklerine sahip olan telefon, Android 13 işletim sistemi ve Origin OS 3 arayüzü ile çalışıyor.

Vivo Y100i Power, Çin pazarında 294 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Telefonun sunduğu yüksek performans ve şık tasarım, kullanıcılar arasında ilgi çekiyor.