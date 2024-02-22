Vivo Y200e'nin lansman tarihi belli oldu!

Vivo, Y200e isimli bütçe dostu telefonunu ne zaman duyuracağını açıkladı.

Çinli teknoloji devi vivo, bütçe dostu modellerine yeni bir eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor. vivo Hindistan tarafından paylaşılan bir görüntü, "Y200e" isimli yeni akıllı telefonun lansman tarihini açıkladı ve telefonun tasarımı hakkında ipuçları verdi. Peki, vivo Y200e hangi özelliklere sahip olacak?

VİVO Y200E HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

vivo Hindistan'ın paylaştığı bilgiye göre, Y200e modeli 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu etkinlikle birlikte telefonun tüm özellikleri de ortaya çıkmış olacak. Ancak sektör kaynakları, bu akıllı telefonun bazı özelliklerini zaten sızdırmış durumda.

vivo Y200e için paylaşılan görüntü, telefonun iki farklı renk seçeneğiyle sunulacağını ve üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, telefonun arka kasasının özel bir doku ile tasarlanmış olduğu görülüyor.

İşte vivo Y200e'nin teknik özellikleri: