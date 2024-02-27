Vivo'nun, bütçe dostu telefonu Y03'ün özellikleri neler?

Vivo'nun bir süredir üzerinde çalıştığı bütçe dostu telefonu "Y03", Geekbench testlerinde göründü. İşte, telefonun sahip olduğu özellikler...

Çinli teknoloji devi vivo'nun Y serisi modellerine yeni bir ek yapacağı ortaya çıktı. "Geekbench"te görünen telefon, vivo'nun "Y03" isimli bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu yeni telefonun özellikleri de bazı detaylarla gün yüzüne çıkmış durumda.

VİVO Y03'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Y03'ün, vivo Y02t'nin yerini alması bekleniyor ve MediaTek Helio G85 işlemciyle güçlendirilmiş olması bekleniyor. Zira Geekbench verileri, sekiz çekirdekli bir işlemci ve 2.0 GHz'e kadar olan hızları işaret ediyor. Ayrıca, 4 GB RAM ve Android 14 işletim sistemi de Y03'ün özellikleri arasında bulunuyor.

Geekbench sonuçlarına göre, Y03 tek çekirdekli işlem testlerinde 392 puan, çok çekirdekli işlem testlerinde ise 1.304 puan aldı. Bu puanlar, vivo'nun Y serisinde bütçe dostu modeller sunduğu düşünüldüğünde şaşırtıcı değil.

vivo henüz Y03'ün lansmanıyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak bu gelişmeler, bu yeni akıllı telefonun piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Son olarak, vivo'nun Y serisini Türkiye pazarına getirdiğini ancak Y03'ün Türkiye'ye sunulup sunulmayacağının henüz belli olmadığını belirtmek gerekir.