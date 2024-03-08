vivo'nun fotoğraf teknolojisi! "Star Işığı"

Flash ışıklarının fotoğraflardaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak isteyen vivo, Star Işığı'nı kullanıma sunuyor.

Vivo, telefonlarında fotoğraf ve videolarda LED flaştan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni bir teknoloji kullanıyor. "Star Işığı" adı verilen bu teknoloji, flaş kullanıldığında ortaya çıkan yapay ışık, yansıma, keskin gölgeler ve renk dengesizlikleri gibi problemleri gidermeyi amaçlıyor. Ayrıca, kırmızı göz gibi sorunları da çözebiliyor.

"AKILLI TELEFONDA STÜDYO DÜZEYİNDEKİ EFEKTLERE EN YAKIN OLDUĞUMUZ NOKTA"

Vivo, yedi yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olan Star Işığı'nın, stüdyo portre fotoğrafçılığı için yeni bir dönemi başlattığını vurguluyor. Profesyonel fotoğraf ekipmanlarının sağladığı avantajlar, artık Vivo V30'un Star Işığı teknolojisi ile kullanıcılara sunuluyor. Vivo'nun açıklamasına göre, Star Işığı, "bir akıllı telefonda stüdyo düzeyindeki efektlere en yakın olduğumuz nokta" olarak öne çıkıyor.

Star Işığı Portresi özelliği sayesinde, Vivo V30 kullanıcıları stüdyo düzeyinde ışık ve gölge efektleriyle birlikte görüntü netliği ve atmosferik işleme imkanı elde ediyorlar. Bu da Vivo V30'u bir taşınabilir fotoğraf stüdyosu haline getiriyor. Star Işığı, kamera yuvasında kare şeklinde daha yumuşak tonlu bir aydınlatma sağlıyor.