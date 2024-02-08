Vodafone Türkiye, ne kadar para kazandığını açıkladı!

Vodafone Türkiye, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Rapora göre, Vodafone Türkiye'nin kaç para kazandığı ve mevcutta kaç abonesi olduğu belli oldu.

Türkiye'nin önde gelen mobil operatör şirketlerinden biri olan Vodafone, 2023'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu kamuoyuyla paylaştı.

GELİRİN BÜYÜK KISMI ABONELERDEN ELDE EDİLDİ

Vodafone Türkiye 2023 son çeğreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2023 döneminde 13 milyar TL ciroya ulaştı. Bu gelirin büyük bir kısmı, mobil operatör hizmeti alan abonelerden elde edildi. Şirketin abone sayısı son çeyrekte 24,9 milyona yükseldi. Bu abonelerin yüzde 78'ini oluşturan 19,4 milyon kişi, Vodafone'un faturalı hat hizmetinden faydalanıyor. Ayrıca, Vodafone'un sabit internet hizmetini tercih eden abone sayısı 1,4 milyon olarak belirlendi.

Dijitalleşmenin öneminin artmasıyla birlikte, Vodafone'un çevrim içi platformları da dikkat çekici bir başarı elde etti. "Vodafone Yanımda" ve "Online Self Servis" gibi hizmetler aylık 17,5 milyon kullanıcıya ulaştı ve bu kullanıcılar arasındaki etkileşim sayısı 390 milyon olarak kaydedildi. Şirketin e-ticaret platformu olan "Her Şey Yanımda" ise son çeyrekte 178 milyon ziyaret aldı. Ayrıca, Vodafone'un mobil ödeme hizmeti "Vodafone Pay"i kullananların sayısı 5,1 milyon olarak gerçekleşti.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya ve ülkemizin dijital hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarla birlikte, Vodafone'un Türkiye'deki performansının önümüzdeki dönemde de güçlü bir şekilde devam etmesi bekleniyor.