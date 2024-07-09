Walkman'ler hayatımıza geri mi dönüyor?

Walkman'ler yeniden popüler mi olacak? Walkman'ler geri mi geliyor?

80'li ve 90'lı yılların en popüler cihazı olan Walkman'ler yeniden hayatımıza girebilir.

13 saat boyunca kasetten müzik dinlemek

CHIP Online'ın haberine göre; Walkman'ler, ya da mobil kaset çalarlar, 80'li ve 90'lı yılların en popüler cihazlarının başında geliyordu. Dijital müziğe geçişle beraber kasetlerin ortadan kalkması, bu cihazların yok olmasına sebep olsa da, retro akımının yükselmesiyle Walkman'leri yeniden görebiliriz.

Aslında Walkman, Sony'nin ürettiği mobil kaset çalarlara verdiği isimdi ancak çok popüler olduğu için tüm mobil kaset çalarlar zamanla Walkman olarak anılmaya başlandı. Şimdi retro akımı için FiiO şirketi, kısa süre önce CP13 isimli mobil kaset çaları piyasaya sürmüştü. FiiO'daki mühendisler mevcut CP13 kaset çaların yeterince kaset gibi olmadığını düşünmüş olacaklar ki bu kez kaseti düzgün bir şekilde görebilmeniz için kaset çaların kapağını da şeffaf hale getirdiler. Cihaz bu şekilde retro severleri daha da mutlu edecek gibi görünüyor.

FiiO CP13, birçok rakibinden daha iyi pil ömrü sunuyor. 13 saat müzik çalabilen cihaz USB-C şarjı ile tekrar şarj edilebiliyor. Bu arada kasetlerin bir yüzü genellikle 1 saat kadar müzik kaydına izin verir.

Değerli antika kasetinizin sarmaması için bir motor dengeleyiciyle gelen cihaz tamamı analog olan ses devresi, nispeten yüksek bir sinyal-gürültü oranı ve düşük bozulma vaat ediyor.

MP3 çalarların bile tarih olduğu bir çağda kaset çalarla müzik dinleme fikri çoğu insana garip gelse de, evinizde hala sağ kalmış bir kaset koleksiyonunuz varsa, bu retro keyfi yaşamak için bu cihaz çok fiyakalı bir yöntem olabilir. Ayrıca, şeffaf kapağı sayesinde, Instagram için poz verirken de karizmanıza büyük katkı sağlayabilir.

Cihaz yurt dışında 129 dolardan satışa çıkacak.