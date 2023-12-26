Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tamamını bünyesine aldı

Rekabet Kurumu'ndan bugün yapılan açıklamaya göre BluTV'nin tamamının Warner Bros. Discovery'e satışı gerçekleştir. Böylece BluTV'de yeni dönem için kapı aralandı.

Warner Bros. Discovery, HBO, Max, Discovery ve Eurosport'un çatı şirketi olarak bilinen firma, yerli dijital içerik platformu BluTV'yi resmen satın aldı. Rekabet Kurumu tarafından onaylanan bu satın alma işlemiyle birlikte, Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tam kontrolünü elde etti.

Daha önce Warner Bros. Discovery, BluTV'nin yüzde 35 hissesine sahipti. Ancak şimdi, Discovery Medya Hizmetleri Ltd. Şti aracılığıyla BluTV'nin tamamını devralma izni alındı.

BluTV, bugüne kadar HBO yapımı, MAX'e özel içerikler, Discovery+ entegrasyonu ve Eurosport kanalları gibi çeşitli içeriklere ev sahipliği yapıyordu. Ancak son alım kararıyla birlikte, BluTV kütüphanesinde hangi değişikliklerin olacağı merak konusu haline geldi.

Bu satın alma, aynı zamanda Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hepsiburada'nın Premium üyelerine BluTV aboneliği hediye ettiği kampanyanın sona erip ermediği konusunda belirsizlik yarattı. BluTV'nin kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ'ın platformu elinden çıkarmasıyla birlikte, bu tür kampanyaların devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Öte yandan, HBO Max'in Türkiye'ye gelme planları yapıldı, ancak HBO Max ve Discovery+ platformlarının birleştirilerek MAX'e dönüştürülmesi kararı nedeniyle bu planlar ertelendi. Warner Bros. Discovery'den yapılan açıklamada, Türkiye'de yayına başlama planlarının olmadığı ve MAX platformunun 2024'ten itibaren Avrupa'da kullanıma sunulacağı belirtildi. HBO Max'in ise zaten mevcut olduğu pazarlarda yayına başlayacağı ifade edildi. 2024'ün sonlarına doğru BluTV'nin MAX'e dönüşümü bekleniyor. Ayrıca, HBO Max'in 2022 yılında RTÜK'ten lisans aldığı ve bu lisansın 10 yıl boyunca geçerli olduğu hatırlatıldı.