Wattpad, Türkiye'den erişimi engellendi

Dijital okuma ve yazma platformu Wattpad, Türkiye'de erişime kapandı.

Wattpad, Türkiye'deki kullanıcılarına 12 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla erişim engeli getirildi. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar doğrultusunda erişime kapatılan Wattpad, Türkiye'deki milyonlarca kullanıcısına şu an hizmet veremiyor. Peki, bu erişim engelinin arkasında yatan nedenler neler?

Wattpad nedir?

Wattpad, kullanıcıların hikayelerini, şiirlerini ve diğer yazı türlerini paylaşabildikleri bir sosyal okuma ve yazma platformudur. 2006 yılında Kanada merkezli olarak kurulan Wattpad, 90 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı ile dünyanın en büyük okuma ve yazma topluluklarından biri haline gelmiştir. Platform, yazarlar ve okuyucular arasında etkileşim sağlayarak, amatör yazarların eserlerini geniş kitlelere ulaştırmalarına imkan tanır.

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı

12 Temmuz 2024 tarihinde, Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan bir kararla Wattpad.com adresine erişim engeli getirildi. Kararın gerekçeleri ve detayları hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"wattpad.com, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellenmiştir."