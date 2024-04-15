Western Digital, SanDisk markası altında dünyanın ilk 4 TB'lık SD kartını tanıttı

Western Digital, depolama teknolojisinde çığır açacak bir yeniliği duyurarak heyecan verici bir adım attı. Şirket, SanDisk markası altında dünyanın ilk 4TB depolama alanına sahip SD kartını tanıttı.

Western Digital, SanDisk markası altında dünyanın ilk 4TB depolama alanına sahip SD kartını tanıtarak depolama teknolojisinde yeni bir dönemi başlatıyor. Şirketin yaptığı basın açıklamasında, bu devrim niteliğindeki kartın Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) standardını kullanacağı ve teorik olarak 128TB'a kadar genişlikte kartların üretilebileceği belirtiliyor. SanDisk Extreme Pro SD Card, Class 10 derecesine sahip olacak ve saniyede 104 MB'a kadar veri aktarımı yapabilecek. Ayrıca V30 Video Hız Sınıfı derecesine sahip olacak, bu da saniyede 30 MB minimum yazma hızına ulaşabileceği anlamına geliyor.

Piyasaya sürülecek olan bu kartların fiyatı ne kadar?

Western Digital, bu kartın dijital kameralarda daha fazla video saklamak isteyenlerin yanı sıra SD kart yuvasına sahip dizüstü bilgisayar sahiplerinin de ilgisini çekeceğini düşünüyor. Bu kart sayesinde daha fazla veri depolanabilecek, hatta dahili depolama sürücülerinin tamamı bir karta yedeklenebilecek.

Şirket, SanDisk Extreme Pro 4TB SD kartın 2025 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ancak kartın fiyatı henüz açıklanmadı, ancak yüksek depolama kapasitesi nedeniyle piyasaya çıktığında oldukça pahalı olması bekleniyor.

Ayrıca, Western Digital 2TB SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-I kartını ve 2TB SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I bellek kartını piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Her ikisinin de 2024 yazında satışa sunulması bekleniyor ancak fiyatları hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Bu yeniliklere ek olarak, Western Digital yeni bir SanDisk Express SD ve microSD kart serisini de duyurdu. Bu kartlar, mevcut SanDisk kartlarında görülen hızdan 4.4 kat daha yüksek bir hız sunması bekleniyor. Bu yaz 128GB ve 256GB versiyonları piyasaya sürülecek olan kartların fiyatları şu an için belirsiz.