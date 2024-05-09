Western Digital, yeni 4 TB ve 8 TB kapasiteli masaüstü SSD'lerini kullanıcıların beğenisine sundu

Western Digital, kullanıcıların beğenisine sunmak üzere 4 TB ve 8 TB kapasiteli yeni masaüstü SSD'sini tanıttı.

Western Digital, depolama çözümlerinde bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek yeni bir ürünü duyurdu. Şirket, bugüne kadar piyasaya sürülen en yüksek kapasiteli harici masaüstü katı hal sürücüsü (SSD) olan yeni 8 TB SanDisk Masaüstü Sürücüsü'nü tanıttı.

İçerik üreticilerine ihtiyaç duydukları hız ve esneklik sağlanacak

SanDisk Desk Drive, fotoğraf ve video koleksiyonları, CAD dosyaları, 3D renderları, yapay zeka tarafından üretilen dosyalar, müzik kütüphaneleri ve önemli belgeler için ideal bir depolama çözümü sunuyor. 4 TB ve 8 TB kapasite seçenekleriyle gelen bu SSD, kullanıcılarına geniş bir depolama alanı sunuyor.

SSD, 1.000 MB/s'a kadar okuma hızlarına ulaşarak yüksek performans sağlıyor. Apple Time Machine kullanarak fotoğraf, video ve dosyaları yedekleme olanağı sunmanın yanı sıra, Western Digital'ın dahili indirilebilir Acronis True Image yedekleme yazılımıyla otomatik yedekleme imkanı da sunuyor.

Ayrıca, kompakt boyutlarda tasarlanan SanDisk Desk Drive, USB Type-C kablosu aracılığıyla exFAT formatlama yapabiliyor ve Windows ve macOS işletim sistemleriyle uyumlu çalışıyor.

Western Digital Tüketici Çözümlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Park, yeni SSD'lerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dijital içeriklerin sayısı hızla artarken, bu içeriklerin yönetilmesi ve korunması için yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli depolama çözümlerine olan ihtiyaç da artıyor. SSD portföyümüzü genişleterek, içerik üreticilerine ihtiyaç duydukları hız ve esnekliği sunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl SanDisk Desk Drive'ın kapasitesini iki katına çıkararak tek bir masaüstü SSD üzerinde 8 TB'den 16 TB'ye çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Mayıs ayı sonunda Türkiye'de satışa sunulacak olan 4 TB SanDisk Desk Drive ve 8 TB SanDisk Desk Drive modelleri, üç yıllık sınırlı garanti ile kullanıcılara sunulacak.