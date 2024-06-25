Western Digital'den dijital içerik üreticilerine yeni çözüm!

Western Digital, yeni 4 TB NVMe SSD'sini duyurdu. İşte yeni SSD'nin özellikleri...

Dijital içerik üreticilerinin yüksek kapasiteli ve hızlı depolama ihtiyaçlarını karşılamak için Western Digital, yeni 4 TB NVMe SSD'sini tanıttı.

Önceki nesle göre yüzde 24 daha yüksek performans

WD Blue SN5000 NVMe SSD, içerik üreticilerine ve profesyonellere yönelik yeni nesil bir depolama çözümü sundu. PC performansını artırmak ve yüksek kapasiteli NVMe SSD'lere geçmek isteyen yoğun içerik üreticilerine hitap eden bu ürün, M.2 2280 platformunda çalışıyor.

Western Digital, bu SSD'siyle 4 TB'a varan depolama kapasitesi, bir önceki nesle göre iki kat daha fazla içerik depolama imkanı sunuyor. PCIe Gen4 ile 5.500 MB/s'ye varan hızlar sağlayan SSD, önceki nesle göre yüzde 24 daha yüksek performansa sahip.