WhatsApp, grup sohbetlerine etkinlik özelliği getiriyor

WhatsApp, grup sohbetlerine etkinlik özelliği getiriyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran yeni bir özelliği daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Topluluklar için duyurulan etkinlik oluşturma özelliği, yakında grup sohbetlerinde de kullanılabilecek. İşte detaylar...

WhatsApp, çevrimiçi toplantılar ve etkinlikler oluşturma imkanı sunan yeni bir özelliği Topluluklar'a eklemişti. Bu özellik, kullanıcıların etkinlikleri daha düzenli bir şekilde planlamasına olanak tanıyordu. Şimdi ise aynı işlevsellik grup sohbetlerine de taşınıyor.

Grup sohbeti etkinlikleri test aşamasında

Android kullanıcıları için yayınlanan WhatsApp beta 2.24.14.9 güncellemesi ile grup sohbetlerine yönelik geniş çapta bir etkinlik oluşturma özelliğinin test edildiği ortaya çıktı. Bu yenilik, normal grup sohbetlerinde bile etkinlik oluşturmayı mümkün kılıyor ve bu etkinlikler, topluluklara bağlı olma zorunluluğu olmaksızın kullanılabilecek.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, grup sohbetleri içinde kolayca etkinlikler oluşturabilecek.

Etkinlik oluşturma ekranında şu detaylar girilebilecek:

Ad: Etkinliğin adı.
Açıklama: Etkinliğin ne hakkında olduğunu belirten açıklama.
Tarih: Etkinliğin gerçekleşeceği tarih.
Konum: İsteğe bağlı olarak etkinliğin yapılacağı yer.
Arama Gereksinimi: Etkinliğin sesli veya görüntülü arama gerektirip gerektirmediği.

Etkinlik Yönetimi
Etkinlik oluşturulduktan sonra, grup sohbetindeki üyeler etkinlik davetlerini görüntüleyebilecek ve kabul edebilecekler. Etkinliği oluşturan kişi, etkinlik ayrıntılarını sonradan güncelleyebilecek, böylece değişiklikler tüm grup üyelerine anında yansıtılacak.

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