WhatsApp, istediğiniz mesajı sohbete sabitlemenizi sağlayacak

WhatsApp, aylardır test ettiği mesaj sabitleme özelliğini açıkladı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, istedikleri mesajı 30 güne kadar sabitleme şansı elde edecek.

WhatsApp, uzun bir süredir sohbetlerde mesajları sabitlemeyi mümkün kılan bir özelliğe sahipti. Birkaç ay önce ise bu özelliğin mesajlar için de geleceği haberleri ortaya çıkmıştı. Sonunda, aylar süren testlerin ardından WhatsApp, mesaj sabitleme özelliğini kullanıma sundu.

WhatsApp'a mesaj sabitleme geliyor

Geçtiğimiz saatlerde eklenmeye başlanan bu özellik, şirketin geleneksel olarak uyguladığı kademeli kullanıma alma politikası çerçevesinde henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış olabilir.

Yeni özellik sayesinde, mesajları grup veya bireysel sohbetlerde sabitlemek mümkün olacak. Sadece metin değil, aynı zamanda video, fotoğraf, anket, emoji gibi farklı türlerdeki mesajları da sabitlemek mümkün olacak.

Ayrıca, sabitlenen mesajlar için süre ayarlama seçeneği de sunulacak. Kullanıcılar, mesajlarını "24 saat, 7 gün ve 30 gün" boyunca sabitleyebilecekler. Varsayılan olarak 7 gün belirlenmiş olsa da kullanıcılar tercihlerine göre bu süreyi ayarlayabilecekler. Sabitlenen mesajlar, ilgili sohbetin üst kısmında yer alacak ve her sohbette yalnızca bir mesaj sabitlenebilecek.

WhatsApp'ta mesajlar nasıl sabitlenir?