WhatsApp kanallarında anket dönemi başlıyor

WhatsApp kanallarında anket dönemi başlıyor
WhatsApp'taki kanallara anket özelliği yolda. Bu özellik şimdilik beta sürümünde yer alıyor ancak sonrasında tüm kullanıcılara açılabilir.

WhatsApp'ın, uzun zamandır kullanıcıların gruplarda veya bireysel sohbetlerinde kullanabildikleri anket özelliğini, yeni bir güncellemeyle kanallara da getirmeye hazırlandığı belirtiliyor. Şu anda beta sürümlerinde test aşamasında olan bu özellik, iOS beta sürümü 24.1.10.76 ve Android beta sürümü 2.24.2.11 ile kullanıma sunulmuş durumda.

WhatsApp kanallarına anket özelliği geliyor

Bu yeni özellik, yalnızca kanal yöneticilerine anket oluşturma yetkisi verecek. Kullanıcılar, kanallarında anketler düzenleyerek takipçilerinden geribildirim alabilecekler. Oluşturulan anketlere verilen yanıtlar, grup ve bireysel sohbetlerdeki gibi anonim olacak, yani kimse hangi yanıtı seçtiğinizi göremeyecek.

WhatsApp'ın bu özelliği kararlı sürümlerde ne zaman kullanıma sunacağı şu anda belirsiz. Ancak beta test aşamasının başlamış olması, özelliğin gelecekte tüm kullanıcılara açılacağına işaret ediyor.

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