WhatsApp kendini imha eden sesli mesajları kullanıma sunuyor

Fotoğraflar ve videolar için 'Bir Kez Görüntüle' özelliğinin gelmesinden iki yıl sonra, mesajlaşma uygulamasının sesli notları da aynı korumaya kavuşuyor.

WhatsApp, yakında sesli mesajları alıcıları duyduktan sonra kaybolacak şekilde ayarlayabileceğinizi resmen duyurdu. "Bir Kez Görüntüle" özelliği 2021'den bu yana fotoğraflar ve videolar için kullanılabiliyordu, ancak şimdi sesli mesajları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Tek sefer dinlenebilen sesli mesajlar geliyor

WhatsApp'ın bakmak yerine dinlediğiniz mesajlar için "Bir Kez Görüntüle" markasını kullanması biraz kafa karıştırıcı olsa da, mesajlaşma hizmetinin formatlarından bir diğeri için korumanın mevcut olduğunu görmek güzel.

Her zaman olduğu gibi, WABetaInfo'nun kod hafiyeliği sayesinde bunun geleceğine dair bir fikrimiz vardı, ancak şimdi resmi olarak iOS ve Android için "önümüzdeki günlerde" küresel olarak kullanıma sunulacağını biliyoruz. Bu özellik henüz birçok cihaza gelmedi ancak WABetaInfo'nun daha önceki raporları, kayıt sırasında mesajın dalga biçiminin sağındaki "1" simgesine dokunarak bir sesli notu "Bir Kez Görüntüle" yapabileceğinizi gösteriyor.