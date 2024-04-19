WhatsApp kullanıcılarını heyecanlandıran yeni özellik! Artık notlara eklenebilecek

WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellik sunacak. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşan bu popüler mesajlaşma uygulaması, mesajları notlara ekleyebilme özelliğiyle pratik bir kullanım imkanı sunacak. İşte, WhatsApp'ın son beta sürümünde tanıtılan bu yenilikle ilgili tüm detaylar...

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan WhatsApp, sürekli olarak yenilikler ve güncellemeler yapıyor. En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için yeni bir özellikle geliyor. Artık mesajlar notlara eklenebilecek.

Manuel olarak değil, doğrudan ekleyebileceksiniz

WhatsApp'ın "2.24.9.17" kodlu Android beta sürümüyle tanıtılan bu yeni özellik, kullanıcıların mesajları daha iyi organize etmelerine ve önemli bilgileri saklamalarına olanak tanıyor.

Yeni özellikle bir sohbetteki bir mesajı seçip basılı tuttuğunuzda, karşınıza "Notlara ekle" şeklinde bir seçenek çıkıyor. Bu seçeneği seçerek, o mesajı kişisel notlarınıza ekleyebilirsiniz. Bu özellik, kullanıcıların belirli mesajları önemli notlarla ilişkilendirerek, sohbetlerde paylaşılan bilgileri daha organize bir şekilde tutmalarını sağlıyor.

Kullanıcılar, artık manuel olarak not eklemek yerine, önemli bir mesajı doğrudan notlarına ekleyebilecekler. Bu da, iş veya kişisel konuşmalar sırasında paylaşılan önemli bilgilerin daha verimli bir şekilde organize edilmesini sağlıyor.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcılar arasında büyük bir heyecan yaratırken, mesajlaşma deneyimini daha işlevsel hale getiriyor. Yeni özelliğin beta sürümünde test edilmesinin ardından, kısa bir süre içinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.