WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor! Yeni video özellikleri geliyor

WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor! Yeni video özellikleri geliyor
WhatsApp'a videoları hızlı bir şekilde ileri veya geri sarmak için yeni bir özellik geliyor.

WhatsApp, kullanıcıların anlık mesajlaşma deneyimini geliştirmek için bir dizi yeni özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, platform artık videoları hızlı bir şekilde ileri veya geri sarmayı mümkün kılan bir özelliği kullanıma sunuyor. Yeni özellik, bir videoyu izlerken hızlıca 10 saniye ileri veya geri gitmek için, ekranın sağ veya sol tarafına iki kez hızlıca dokunmanızı gerektiriyor.

WhatsApp'a yeni özellik geliyor

Uzun süredir test aşamasında olan bu özellik, Netflix ve YouTube gibi platformlarda yaygın olarak kullanılan bir işlevi WhatsApp'a taşıyor. Bu yeni özellik, WhatsApp'ın iOS için App Store'daki en son güncellemesiyle birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Güncelleme ayrıca, mesaj olarak video göndermeyi daha kolay hale getiriyor ve bazı küçük tasarım değişikliklerini içeriyor. WhatsApp, bu özelliklerin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacağını belirtiyor. Ayrıca, kamera düğmesine uzun basarak video mesajlarını başlatma ve paylaşma yeteneği gibi özelliklerin genişletilmesi planlanıyor.

WhatsApp ayrıca, Favoriler özelliği, varsayılan medya yükleme kalitesi ayarları, grup sohbetlerini filtreleme seçenekleri ve eşlik eden cihazlardan durum güncellemeleri paylaşma gibi diğer bazı özellikler üzerinde de çalışıyor. Bu yeni güncellemeler, WhatsApp kullanıcılarının platformda daha verimli ve etkili bir iletişim deneyimi yaşamasına yardımcı olacak.

Son Haberler
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
Türkiye'de 2024 Ocak ayı en çok satılan SUV'lar
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
WhatsApp'a Favori Kişiler özelliği geliyor!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek