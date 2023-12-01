WhatsApp mesajları için yenilik! Siz istemedikçe mesajlarınızı kimse göremeyecek

WhatsApp, "gizli kod" olarak adlandırdığı yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik ile birlikte artık kendi oluşturduğunuz kod sayesinde sohbetlerinizi kimse göremeyecek.

WhatsApp, geçtiğimiz aylarda kullanıcı gizliliği odaklı bir özellik olan "Sohbet Kilidi"ni tanıtmıştı. Bugün, bu özelliğe önemli bir güncelleme ekleyerek "gizli kodlar" özelliğini duyurdu. Bu yeni özellik, kilitli sohbetlere ek bir güvenlik katmanı eklemeyi amaçlıyor.

Gizli kodlar ile mesajlarınıza kimse erişemeyecek

"Gizli kodlar", kullanıcıların kilitli sohbetlere özel olarak belirledikleri bir kod eklemelerine olanak tanıyor. Bu kodlar, telefonun kendi kilidinden bağımsız olarak çalışacak ve kullanıcılara iki katmanlı bir güvenlik sağlayacak. Yani, kullanıcılar hem gizli kodu hem de kilitli sohbetlere erişmek için kullandıkları güvenlik yöntemini kullanacaklar.

Bu yeni özellik aynı zamanda, kilitli sohbetler klasörünü ana sohbet listesinden gizleyebilme imkanı da sunuyor. Böylece, gizli kod kullanılmadan bu sohbetlere ulaşmak daha da zorlaşıyor. Gizli kod, yalnızca arama çubuğu üzerinden sohbetlere erişim sağlayacak ve ekran görüntüsü alınmasını engelleyerek daha fazla gizlilik sağlayacak.

WhatsApp, gizli kodlar özelliğini bugünden itibaren kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. Ancak, kullanıcılara özellik henüz ulaşmış olmayabilir. WhatsApp, birkaç ay içinde bu özelliğin dünya genelinde tüm kullanıcılara sunulmuş olacağını belirtiyor.