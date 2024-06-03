WhatsApp, sesli ve görüntülü konuşma butonlarını yeniden dizayn ediyor

Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha uygun bir deneyim sunmak için yeni bir tasarım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bu güncelleme, sesli ve görüntülü konuşma butonlarını daha kolay erişilebilir hale getirecek.

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların daha rahat bir deneyim yaşaması için yeni bir tasarım güncellemesi üzerinde çalışıyor. WhatsApp'ın beta sürümünde görülen bu yeni tasarım, sesli ve görüntülü konuşma butonlarını daha erişilebilir hale getiriyor. Artık, kullanıcılar tek elle bile telefonlarını kullanırken, sadece bir parmak hareketiyle bu butonlara ulaşabilecekler.

Ekstra özelliklere ulaşmak daha kolay

Yeni düğmeler, dairesel bir forma sahip ve ekranın altında, köşeleri yuvarlatılmış bir dörtgen çerçevenin içine yerleştirilmiş durumda. Bu alanda, görüntülü görüşme, sesi açma-kapama, mikrofonu açma-kapama ve sesli arama yapma gibi temel işlevler için butonlar bulunuyor. Ayrıca, üç noktalı bir buton aracılığıyla ekstra özelliklere ulaşmak da mümkün olacak.

Henüz ne zaman hayata geçeceği net olmasa da, WhatsApp'ın bu güncellemesi, sesli iletişimde liderlik iddiasını güçlendiriyor. Kullanıcı dostu bir arayüz tasarımıyla, WhatsApp'ın sesli ve görüntülü iletişim alanındaki varlığını daha da güçlendireceği öngörülüyor.