WhatsApp, sohbet filtreleriyle mesaj erişimini kolaylaştırıyor

WhatsApp, kullanıcıların mesajlara daha kolay erişimini sağlamak için yeni bir özellik duyurdu.

WhatsApp, kullanıcılarının mesajlara daha kolay erişimini sağlayan yeni bir özellik duyurdu.

WhatsApp sohbet filtreleri

WhatsApp'in yeniz özelliğiyle birlikte, sohbetler 'Tümü, Okunmamış ve Gruplar' olarak ayrılacak. Şu anda arama çubuğundaki filtre ile okunmamış mesajlara bakmak mümkündü ancak yeni filtre seçenekleriyle bu işlem daha da kolaylaşacak. Örneğin, 'Okunmamış' filtresi, gözden kaçırmış olabileceğiniz mesajları bulmanıza ve okunmamış sohbet işaretlerini temizlemenize yardımcı olacak. Ayrıca 'Gruplar' filtresi, grup sohbetleriniz arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanızı sağlayacak. Bu filtre, 'Topluluklar'ın parçası olan alt gruplardaki konuşmaları da gösterecek. WhatsApp, bu filtre seçeneklerinin bugünden itibaren kullanıcılara sunulacağını ve birkaç hafta içinde tüm kullanıcılara sunulacağını belirtti. Ayrıca, bilinmeyen kişi ve işletmelerden gelen mesajları filtrelemek için 'kişiler', sık kullanılan kişileri eklemek için 'Favoriler' gibi başka filtreler üzerine de çalışıyor.