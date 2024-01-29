WhatsApp, Topluluklar'a yeni özellik!

WhatsApp, Topluluklar kısmını geliştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda getirilen özellikle birlikte artık planlanan etkinlikler de sabitlenebilecek. İşte ayrıntılar..

WhatsApp'ın yakın zamanda test etmeye başladığı yeni özelliklerden biri, topluluklar için etkinliklerin sabitlenebilmesine olanak tanıyor. Bu özellik, Android 2.23.21.12 güncellemesi için WhatsApp beta sürümünde test ediliyor. WhatsApp, topluluk üyelerinin belirli durumlar için hatırlatıcılar oluşturmalarına yardımcı olacak bir araç üzerinde çalışıyor.

WhatsApp Topluluk özellikleri değişti

WhatsApp'ın yeni beta sürümüyle birlikte, topluluk bilgi ekranının en üstüne otomatik olarak yaklaşan etkinlikleri sabitleme özelliği geliyor. Bu sayede bir topluluk üyesi yeni bir etkinlik oluşturduğunda, etkinlik otomatik olarak vurgulanacak ve böylece diğer topluluk üyelerinin yaklaşan etkinlikler hakkında bilgi sahibi olması kolaylaşacak.

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, topluluk içinde iletişimi ve etkinlik planlamasını daha kolay hale getirmeyi amaçlıyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan bu özellik, topluluk üyelerinin etkinliklere katılımını artırmayı ve topluluk içinde daha etkileşimli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.