WhatsApp üzerinden diğer mesajlaşma uygulamalarıyla nasıl sohbet edilir?

Dijital iletişim dünyasında sürekli gelişen teknoloji, farklı mesajlaşma uygulamalarının birbirleriyle entegre olmasını gündeme getiriyor. WhatsApp ve Messenger gibi popüler platformlar, diğer uygulamalarla iletişimi sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Avrupa Birliği'nin de etkisiyle bu adım atılmış durumda. Bu entegrasyonun nasıl işleyeceği ve hangi aşamalardan geçeceği ise merak konusu.

Günümüzde iletişim kanalları oldukça çeşitlenmiş durumda ve insanlar arasındaki iletişimde farklı uygulamalara yönelim artıyor. Messenger, WhatsApp, Signal, Telegram gibi birçok sohbet uygulaması, telefonlarımızda yer kaplayarak iletişimde kullanılıyor. Avrupa Birliği'nin etkisiyle WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalar, diğer uygulamalarla mesajlaşma olanağını açıyor.

SİSTEMİN NASIL ÇALIŞACAĞI ORTAYA ÇIKTI

WhatsApp aslında iki yıldır diğer mesajlaşma uygulamalarıyla entegrasyon çalışmaları yürütüyordu. Bu çalışmaların amacı, farklı uygulamalar arasında iletişimi sağlamak ve bunu yaparken de uçtan uca şifreleme güvenliğini korumaktı. WhatsApp, bu sorunu çözmek için bir yöntem geliştirmiş görünüyor.

Avrupa Birliği, Meta şirketinden (Facebook'un sahibi) WhatsApp ve Messenger gibi uygulamalarda diğer firmalarla entegrasyon yapmalarını istemiş ve altı "kapı bekçisi" firmaya, diğer firmalara entegrasyon sağlayacak düzenlemeleri yapmaları için altı aylık bir süre tanımıştı. WhatsApp, bu süre dolmadan sorunu çözmek için harekete geçti.

Yeni sistemde, WhatsApp ve Messenger uygulamalarına sağ üst köşeye yeni bir sekme eklenecek. Bu sekmede, diğer mesajlaşma uygulamalarından gelen mesajlar görüntülenebilecek. İlk aşamada Meta, yalnızca kişisel mesajlaşma özelliklerine odaklanacak. Yani, farklı platformlar arasında, iki kullanıcı arasında mesaj, görsel, video ve ses dosyaları iletimine odaklanılacak. Aramalar ve grup sohbetleri daha sonraki süreçte dahil edilecek. Bu özelliği açıp kapatmak ise kullanıcıya bırakılacak.

Daha önce WhatsApp'ın geliştirici versiyonlarında, üçüncü parti sohbetler için ayrı bir mesaj kutusu bulunduğu görülmüştü. WhatsApp yetkilileri, üçüncü parti uygulamalardan gelen mesajların ayrı bir mesaj kutusuna konulmasının nedenini, platformlar arası gönderilen mesajların WhatsApp içi mesajlar kadar iyi korunamayacak olması olarak açıklamıştı.

Farklı uygulamaların farklı güvenlik önlemleri ve gizlilik çözümleri bulunması nedeniyle, platformlar arası mesaj alışverişi, eski yöntemlere göre daha farklı şekilde gerçekleşiyor. Bu yüzden entegrasyon sürecinin tamamlanması biraz zaman alabilir. Ayrıca, üçüncü parti uygulamaların WhatsApp veya Messenger ile sözleşmeler imzalaması gerekiyor. Bu uygulamalar, Meta'nın mesajlaşma uygulamalarıyla iletişim sağlamak için öncelikle Signal protokolünü kabul etmek ve mesajları XML formatına çevirmek zorunda. Henüz kullanılabilir olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.