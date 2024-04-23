WhatsApp, yapay zeka ile canlı sohbetlerde görüntü oluşturma yeteneği sunacak

Yapay zeka teknolojisi, gün geçtikçe daha geniş bir kullanım alanına sahip oluyor. Son olarak, WhatsApp'ın canlı sohbetlerinde yapay zeka ile görüntü oluşturma yeteneği sunacağını duyurması, bu alandaki gelişmelerin ne kadar hızlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar artık yapay zeka hesabıyla sohbet ederek istedikleri görüntüleri oluşturabilecekler.

Yapay zeka, teknoloji alanındaki hızlı ilerlemesiyle artık sadece uzmanlar için değil, günlük hayatta da etkili bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Microsoft EDGE tarayıcısının yapay zeka yeteneği sunmasıyla, artık internet deneyimi de değişmeye başladı. Şimdi de Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, yapay zeka ile canlı sohbetlerde görüntü oluşturma işleviyle bu trende katılıyor.

Kullanıcılara eğlenceli bir deneyim sunacak

Kullanıcılar, WhatsApp üzerinde yapay zeka hesabıyla sohbet ederken, "Beni bir uzay gemisinin kaptanı olarak resmet" gibi bir komut vererek istedikleri görüntüyü oluşturabilecekler. Bu komut karşılığında, sohbet penceresinde bir kaptanın uzay gemisini kontrol ettiği bir resim belirecek. Sadece hayal gücüyle sınırlı olan bu özellik, kullanıcılara eğlenceli bir deneyim sunacak.

Mark Zuckerberg, yapay zeka konusundaki yarışta geri kalmamak için WhatsApp'a bu işlevi eklemeye karar verdi. WhatsApp'ın milyarlarca kullanıcısı, yapay zeka modeline görsellerle onlarca deneme yaparak, yapay zekanın gelişimine katkı sağlayacak. Bu süreçte, yapay zeka kendi yeteneklerini hızla geliştirip doğruyu yanlışı öğrenme fırsatı bulacak.

Bu özellik sadece WhatsApp ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda Instagram ve Facebook kullanıcıları da bu avantajdan faydalanabilecek. Ancak, bu gelişmeyle birlikte artık görsellere olan güvenimiz sorgulanabilir hale geliyor. Yapay zeka, insan parmaklarının yapay görüntülerdeki ufak detayları fark etmesine izin veriyordu, ancak WhatsApp'ın yeni özelliğiyle bu ayrımı yapmak daha da zorlaşabilir.