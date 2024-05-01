WhatsApp, yeni hesap kısıtlama özelliklerini test ediyor

WhatsApp, Android için beta sürümünde yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu güncelleme, özellikle hesap kısıtlamalarına odaklanıyor.

WhatsApp, Android için 2.23.25.16 beta sürümünde yeni özellikler üzerinde testler yapıyor. Bu güncelleme, özellikle hesap kısıtlamalarını merkezine alıyor. İlerleyen dönemde tüm kullanıcılara sunulacak olan bu özellikler, kanal yöneticilerini ve bireysel kullanıcıları etkileyecek.

Platformu istismar eden kullanıcıların hesaplarının erişimini kısıtlanacak

Yeni özelliklerden biri, kanal yöneticilerine erişim engeli getirilen kanallar için engelin kaldırılması için talepte bulunma imkanı tanıyacak. Bu sayede kanallardaki sorunların çözümü daha hızlı ve kolay hale gelecek. İkinci özellik ise platformu istismar eden kullanıcıların hesaplarının erişimini kısıtlamayı sağlayacak.

WhatsApp'ın açıklamasına göre, kişisel hesapların kısıtlanmasında hesap aktiviteleri büyük bir önem taşıyor. Otomatik mesajlar atan veya toplu mesajlar gönderen hesaplar, yapılacak değerlendirme sonucunda erişim engeliyle karşılaşacak. Ancak, kullanıcılar verilerine tamamen erişimi kaybetmeden davranışlarını düzeltebilecekler.

Erişim yasağı alan hesaplar, yeni bir sohbet başlatamayacak ancak mevcut sohbetlere cevap verebilecek veya daha önceden başlattıkları sohbetlere devam edebilecekler. Kanal sahipleri de yeni güncelleme ile birlikte erişim kısıtlamasına maruz kalan kanalları için itirazda bulunabilecekler. İtirazın gerçekleştirilmesinin ardından kanal ve kısıtlamaya neden olan durum, WhatsApp tarafından incelenecek. Bu sayede kanallardaki sorunların çözümü mümkün olacak.