WhatsApp yeni özelliğini test ediyor: Resim içinde resim

WhatsApp, kullanıcıların video izleme deneyimini geliştirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Anlık mesajlaşma uygulaması, resim içinde resim modunu videolar için kullanıma sunmayı planlıyor.

WhatsApp, kullanıcıların anlık mesajlaşma deneyimini daha da geliştirmek için video izleme özelliğini yeniden şekillendiriyor. WABetaInfo'nun keşfi, iOS 24.6.10.74 beta sürümünde WhatsApp'ın yeni resim içinde resim modu üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

WhatsApp, videolar için resim içinde resim modunu test ediyor

Yeni özellik, videoları küçük bir açılır pencerede izlemenize izin vererek, uygulamanın farklı bölümlerinde dolaşırken video izleme deneyimini iyileştirecek. Şu anda WhatsApp'ta bir resim içinde resim modu mevcut olsa da, bu özellik sadece video görüşmeleri sırasında kullanılabiliyor.

Resim içinde resim modu, rakip platformlar arasında yer alan Telegram'da da bulunuyor ve kullanıcılar videoları sürükleyerek pencere boyutunu yeniden ayarlayabiliyorlar. Bu, YouTube ve Netflix gibi video akışı uygulamalarında bulunan benzer yeteneklere benziyor.

Ancak şu anda geliştirme aşamasında olan özellik, yalnızca uygulama içindeki videolar için kullanılabiliyor. Ancak ileride WhatsApp'ın bu özelliği genişletebileceği tahmin ediliyor.

Bu yeni özellik, Meta'nın sahibi olduğu şirketin, videoları ileri ve geri sarma yeteneği gibi diğer özelliklerle birlikte ekranın kenarına iki kez dokunarak yeni özellikler sunmasının ardından geliyor. Ayrıca, WhatsApp, kullanıcıların hızlıca erişebilmelerini sağlayacak bir Sık Kullanılanlar özelliği üzerinde de çalışıyor.

Ayrıca, WhatsApp, medya yükleme kalitesini ayarlama seçeneklerini ve DMA düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla üçüncü taraf sohbetlerini destekleme seçeneklerini de sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özelliklerle birlikte WhatsApp'ın kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmesi bekleniyor.