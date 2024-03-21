WhatsApp yeni özellik getiriyor! Paylaşımlar daha detaylı olacak

WhatsApp yeni özellik getiriyor! Paylaşımlar daha detaylı olacak
WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için önemli bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, durum güncellemelerinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Platform, kullanıcıların durumlarında paylaştıkları videoların süresini artırmayı planlıyor. Şu anda 30 saniyelik video sınırına sahip olan durum paylaşımları, yakında bir dakikaya çıkabilir.

WhatsApp kullanıcıları durumlarında daha uzun video paylaşabilecek

Henüz beta aşamasında olan bu özellik, WhatsApp'ın geniş kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor. Platform, geri bildirimleri değerlendirerek ve olası aksaklıkları gidererek güncellemeyi tüm kullanıcılara sunmadan önce son rötuşlarını yapmak için çalışıyor. Bu değişiklikle birlikte, kullanıcılar WhatsApp durumlarında daha uzun video paylaşabilecek ve paylaşımlarını daha detaylı hale getirebilecekler.

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