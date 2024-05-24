WhatsApp'a bir özellik daha geliyor

WhatsApp, yapay zeka kullanarak profil fotoğrafları oluşturmanızı sağlayacak yeni bir özellik getirecek.

WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarını yapay zeka kullanarak oluşturmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, Google Play Beta Programı aracılığıyla sunulan WhatsApp beta sürümünde bu özelliğin test edildiği bildirildi.

WhatsApp profil fotoğraflarını yapay zeka ile oluşturma özelliği geliyor

Yapay zeka destekli profil fotoğraflarıyla ilgili özellik, kullanıcılara metin komutları aracılığıyla istedikleri profil resminin türünü belirleme imkanı sunacak. Kişilik, ilgi alanları ve ruh halini yansıtan kişiselleştirilmiş profil fotoğrafları oluşturma konusunda kullanıcılara geniş bir özgürlük tanıyacak olan bu özellik, WhatsApp deneyimini daha da kişiselleştirmeyi hedefliyor.

Özellik, kötü niyetli kişilerin gerçek fotoğrafların kötüye kullanımını önlemek için yapay zeka tarafından oluşturulan profil fotoğraflarını kullanıcıların paylaşmasına olanak sağlayarak güvenlik açısından da önem taşıyor. Ancak şu anda özellik geliştirme aşamasında olduğu için beta test kullanıcıları tarafından henüz erişilebilir değil.

Bu özellikle birlikte WhatsApp, yapay zeka destekli özelliklerin kullanıcılar arasında popüler hale geldiği bir dönemde yeni bir adım atmış olacak. Şirketin halihazırda yapay zeka çıkartmaları gibi birçok yapay zeka destekli özelliği bulunuyor. Ayrıca, Meta AI sohbet robotu gibi özelliklerle kullanıcıların sohbet deneyimini daha da zenginleştirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp'ın yapay zeka destekli profil fotoğrafları özelliğinin ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağı henüz net değil. Ancak bu yeni özellik, WhatsApp kullanıcılarının profil fotoğraflarını oluşturma ve paylaşma yöntemlerinde önemli bir değişiklik getirecek gibi görünüyor.