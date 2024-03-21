WhatsApp'a 'Etkinlikler' özelliği! Topluluklar etkinlik düzenleyebilecek

WhatsApp'ın, topluluk yöneticilerine yönelik yeni bir özellik geliştirdiği haberleri gündeme bomba gibi düştü. "Etkinlikler" adı verilen bu özellik, WhatsApp topluluklarının iletişimini daha etkili hale getirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp, bir süre önce "2.23.21.12" kodlu Android beta sürümünde tespit edilen ve "Etkinlikler" adı verilen bir özelliği duyurmuştu. Ancak, WhatsApp bu özelliği uygulamaya dâhil etmek için henüz somut bir adım atmamıştı. Şimdi ise, işler değişiyor gibi görünüyor. Etkinlikler özelliği, WhatsApp'ın "24.6.10.73" kodlu iOS beta sürümünde yeniden ortaya çıktı. Bu özellik, WhatsApp topluluklarındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

Topluluklar daha organize bir şekilde etkinlik düzenleyecek

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bu yeni özellik, topluluk yöneticilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış durumda. Bir topluluk yöneticisi, Etkinlikler özelliğini kullanmak istediğinde, etkinlik için bir isim belirleyip en fazla 2048 karakterlik bir açıklama metni yazabilecek. Ayrıca, yönetici etkinliğin gününü ve saatini belirleyerek, isteğe bağlı olarak video arama özelliğini de etkinleştirebilecek. Etkinliğe katılmayı kabul eden topluluk üyeleri, etkinlik saati geldiğinde ilgili bildirimi alacaklar. Bu özellik, WhatsApp topluluklarının daha organize bir şekilde etkinlik düzenlemesine ve katılımcıların daha kolay bir şekilde iletişim kurmasına olanak sağlayacak.