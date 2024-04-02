WhatsApp'a güncelleme! Görünümü değişiyor

WhatsApp, Android kullanıcıları için yeni bir tasarım ve özellik güncellemesi getiriyor. Bu güncelleme ile birlikte, kullanıcılar daha sade bir arayüzde mesajlaşma deneyimini yaşayacaklar

Android telefonlarda WhatsApp tasarımında değişiklikler yapılıyor. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Android telefonlarda WhatsApp tasarımı yenileniyor ve kullanıcıların beğenisine sunuluyor. İşte yeni WhatsApp tasarımındaki detaylar...

WhatsApp'a yeni güncelleme

WhatsApp'ın Android sürümünde yapılan güncellemeyle birlikte, uygulamanın arayüzü daha sade ve beyaz bir tema ile kullanılabilecek. Üst menüdeki yeşil renkli alan, yeni arayüzde beyaza dönüştürülerek daha modern bir görünüm kazanacak. Ayrıca, navigasyon bölümü iPhone uygulamasındaki gibi aşağıya alınacak, bu da kullanıcıların daha kolay erişim sağlamasını sağlayacak.

Yeni tasarımın yanı sıra, WhatsApp Android beta sürümünde yeni özellikler de test ediliyor. Bu özellikler arasında yapay zeka destekli düzenleme araçları öne çıkıyor. Bu araçlar sayesinde, kullanıcılar metin ekleyerek arka plan görselleri oluşturabilecek ve arka planı genişletebilecekler. Durum güncellemesi paylaşırken veya birine fotoğraf gönderirken, resim düzenleme penceresinde yeni yapay zeka araçları kullanıcılara sunulacak.

Bununla birlikte, WhatsApp yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Tüm fotoğraf ve videoları HD olarak gönderme. Bu özellikle, kullanıcılar WhatsApp ayarlarındaki "Depolama ve Veri Kullanımı" bölümünde "Medya Yükleme Kalitesi" seçeneğini belirleyerek fotoğraf ve videoları daha yüksek kalitede karşı tarafa iletebilecekler. Kullanıcılar standart kaliteyi seçerse, görseller ve videolar sıkıştırılarak daha küçük boyutlu dosyalar halinde iletilirken, HD kalite seçeneğiyle 6 kata kadar daha yüksek kalitede içerikler gönderilebilecek.