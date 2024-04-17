WhatsApp'a güncelleme: Son çevrimiçi kişiler listesi geliyor

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla sürüm 2.24.9.14'e yükselen yeni bir güncelleme yayınlıyor. Bu güncelleme, kullanıcıların merakla beklediği yeni özelliklerle geliyor. Özellikle, son çevrimiçi olan kişileri listeleyen bir özelliğin eklenmesi, kullanıcılar arasında heyecan uyandırdı.

WhatsApp, Google Play Beta Programı üzerinden sürüm 2.24.9.14'e yükselen yeni bir güncelleme yayınlıyor. Peki, bu güncelleme ile hangi yenilikler gelecek?

WhatsApp beta güncellemesi

WhatsApp, son çevrimiçi olan kişileri listeleyen "Son Zamanlarda Çevrimiçi" isimli yeni bir özelliği kullanıma sunuyor.

WhatsApp beta sürümü olan Android 2.24.9.14'e uyumlu bir güncelleme olarak işaretlenen bu özelliği denemek isteyen bazı beta test kullanıcıları, önceki 2.24.9.12 güncellemesini yükleyerek bu özelliği deneyebilirler. Bu özellik şu an için bazı beta test kullanıcıları için erişilebilir durumda ve önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulacak.

Bu özellik, kullanıcılara yeni bağlantılar kurmayı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır, özellikle de kullanıcının daha önce hiç etkileşimde bulunmadığı kişilerden adres defterlerinden kişi önerileri almasını sağlamak için bir araç olarak düşünülmüştür. WhatsApp, kişiler listesinde bile belirli öneriler sunarak bu özelliği daha da geliştirmeyi hedefliyor gibi görünüyor.

Bu özellik, tüm kişilerin kapsamlı bir çevrimiçi listesini sunmasa da, özellikle arama yaparken kişileri seçmeye çalışırken sınırlı sayıda yeni etkin kişiyi görüntüleyerek bu tür bir işlevselliği etkili bir şekilde simüle ediyor.