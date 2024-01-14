WhatsApp'a kullanıcılar için yeni metin biçimlendirme seçenekleri geliyor

WhatsApp'a kullanıcılar için yeni metin biçimlendirme seçenekleri geliyor
WhatsApp, Android ve iOS kullanıcıları için yeni metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor.

WhatsApp 2016 yılında metin biçimlendirmeyi tanıttı ve şimdi beta programına kayıtlı Android ve iOS kullanıcıları için daha fazla biçimlendirme seçeneğini test ediyor.

WhatsApp'a metin biçimlendirme geliyor

Android ve iOS'taki WhatsApp beta kullanıcıları, mesajın bir bölümünü vurgulamak için '>' ve madde işaretli listeler oluşturmak için '-' veya '*' kullanabilirler. Numaralı listeler ise mesajın önüne bir sayı yazarak oluşturulabiliyor. Aşağıdaki ekran görüntüsü nasıl çalıştığını göstermektedir.

Bu yeni metin biçimlendirme seçenekleri şu anda Android kullanıcıları için WhatsApp beta uygulamasının 2.24.2.9 sürümü ve iOS için 23.21.1.75 sürümü ile kullanılabilir durumda ve önümüzdeki haftalarda kararlı kanalda kullanıma sunulması bekleniyor.

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