WhatsApp'a yapay zeka desteği: Sohbetlerde görsel oluşturma özelliği geliyor

WhatsApp'a yeni bir yapay zeka özelliği gelecek. Kullanıcılar, sohbetler üzerinden yapay zekayla görsel oluşturabilecek.

WhatsApp, her hafta duyurduğu yeni özelliklerle kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Meta'nın Instagram'dan WhatsApp'a kadar tüm platformlarına yapay zeka tabanlı özellikler entegre etmeye başlaması, WhatsApp kullanıcıları için de heyecan verici yeniliklerin habercisi oldu. Son beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir araç, WhatsApp'ın yakında kullanıcılarına çok sevecekleri bir yapay zeka özelliği sunacağını gösteriyor.

WABetaInfo'nun keşfi: Yapay zeka ile görsel oluşturma

WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın son beta sürümünde fark edilen yeni özellik, kullanıcıların yapay zeka ile doğrudan sohbet üzerinden görsel oluşturmasına olanak tanıyacak. Bu yenilik, Meta AI sayesinde hızlıca görseller oluşturmayı mümkün kılıyor. Daha önceki sızıntılarda, WhatsApp'ın yapay zeka ile profil fotoğrafı oluşturma özelliği geleceği belirtilmişti. Ancak, yeni keşfedilen bu özellik, görsel oluşturmanın sadece profil fotoğraflarıyla sınırlı kalmayacağını, sohbetlerde de kullanılabileceğini gösteriyor.

"Hayal Et" kısayolu ile kolay erişim

Alınan ekran görüntülerine göre, WhatsApp sohbetlerindeki artı simgesinin bulunduğu kısma bu yeni özellik eklenecek. Meta, bu bölüme "Hayal et" isimli bir kısayol yerleştirmiş. WABetaInfo'ya göre bu kısayol, yapay zeka ile görsel oluşturmayı sağlayacak. Kullanıcılar, bu araca tıklayarak fikirlerini kısa sürede görsellere dönüştürebilecekler.

Meta AI ve global kullanım

Bu yeni özelliğin, Meta'nın diğer platformlarında da kullandığı yapay zeka modeli Meta AI'ı kullanacağı belirtiliyor. Ancak, Meta AI'ın şu anda Türkiye'nin de dahil olmadığı belirli ülkelerde mevcut olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu nedenle, bu özellik muhtemelen ilk olarak bu ülkelerde kullanıma sunulacak. Özelliğin ne zaman dünya genelinde erişilebilir olacağı konusunda ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.