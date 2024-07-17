WhatsApp'a yeni "Favoriler" özelliği geldi! Sohbetler ve aramalar artık daha kolay

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek yeni bir özelliği duyurdu. Artık sohbetleriniz ve aramalarınızda en çok iletişimde bulunduğunuz kişilere daha hızlı erişim sağlayabileceksiniz. İşte WhatsApp'ın "Favoriler" özelliği hakkında bilmeniz gereken her şey, nasıl kullanılacağı ve adım adım rehberimiz...