WhatsApp'a yeni "Favoriler" özelliği geldi! Sohbetler ve aramalar artık daha kolay
WhatsApp, yeni "Favoriler" özelliğiyle, kullanıcıların sohbet ve aramalar sekmesinde sıkça iletişim kurdukları kişileri daha hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir hale getirecek.
Favoriler özelliğinin getirdiği yenilikler
Yeni "Favoriler" özelliği, WhatsApp kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor:
Favori kişiler ve gruplar, özel bir sekmede toplanarak, sohbet ve aramalara daha hızlı ulaşmanıza yardımcı oluyor.
Hem sohbetler hem de aramalar sekmesinde favorilere erişim imkanı sunuluyor. Bu sayede favori kişilerinize tek bir dokunuşla ulaşabilirsiniz.
Favoriler listenizi istediğiniz zaman güncelleyebilir, yeni kişiler ekleyebilir ya da mevcut kişileri çıkarabilirsiniz.
Favori kişilerinizi aramalar sekmesinde de özel bir sekmede görebilirsiniz, böylece rehberde arama yapmadan doğrudan favori kişilerinize ulaşabilirsiniz.
WhatsApp kişileri favorilere nasıl eklenir?
Favoriler özelliğini kullanmak oldukça basit.
İşte adım adım WhatsApp kişilerini favorilere ekleme işlemi:
- WhatsApp'ı açın.
- Sohbet ekranında favoriler filtresini seçin.
- Favorilere eklemek istediğiniz kişi veya grupları seçin.
- Aramalar sekmesine gelin.
- Favorilere ekle butonuna dokunun.
- Hızlı arama için kişileri veya grupları seçin.