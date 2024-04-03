WhatsApp'a yeni özellik! Durum güncellemelerinde etiketleme mümkün olacak

WhatsApp'a yeni özellik! Durum güncellemelerinde etiketleme mümkün olacak
WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmeye yönelik yeni bir adım atıyor. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a, etiketleme özelliği geliyor. Bu yenilik, kullanıcıların durum güncellemelerinde diğer kişileri etiketleyebilme imkanı sunuyor. İşte, WhatsApp'ın getirdiği bu yeni özelliğin detayları...

WhatsApp kullanıcılarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşanıyor. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a, etiketleme özelliği ekleniyor. Bu yeni özellikle birlikte, kullanıcılar artık durum paylaşımlarında diğer kişileri etiketleyebilecek.

Diğer kişiler tarafından görülmeyecek

WhatsApp'ın 24.7.10.71 kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların durum güncellemelerinde kişilerden "özel olarak" bahsetmelerine olanak tanıyor. Instagram hikayelerinde benzer bir özelliğin bulunmasına rağmen, WhatsApp'ta bu özellik daha önce mevcut değildi. Ancak artık, kullanıcılar durum güncellemelerinde belirli kişileri etiketleyebilecekler.

Görünen o ki, bu etiketlemeler diğer kullanıcılar tarafından görülmeyecek. Yani, bir kullanıcı sizi bir durum güncellemesinde etiketlerse, bu etiketi sadece siz görebileceksiniz. Bu sayede, özel bir iletişim ve etkileşim alanı oluşturulmuş olacak.

WhatsApp henüz bu yeni özelliği duyurmadı ve üzerinde resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu özelliğin, kullanıcıların belirli kişilerle etkileşimini artırması ve iletişimini daha özel hale getirmesi bekleniyor.

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