WhatsApp'a , yeni özellik! Tek dokunuşla ulaşılacak

WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni özellik, kullanıcıların bir favori kişiler listesi oluşturmasını ve bir dokunuşla bu listeye ulaşmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların iletişimini daha da kolaylaştırmak amacıyla yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların manuel olarak bir favori listesi oluşturmasına olanak tanıyacak ve bu listedeki kişilerle iletişim kurmayı daha pratik hale getirecek.

SOHBETLER ARASINDA KAYBOLMA RİSKİNİ AZALTACAK

WhatsApp'ın yeni özelliği, ilk kez birkaç gün önce yayımlanan 24.3.10.70 kodlu iOS beta sürümünde görüldü. Bugün ise WhatsApp Web'in uygulama kodlarında bu özelliğe dair ipuçları tespit edildi. Yeni özellik, özellikle WhatsApp'ta birçok kişiyle irtibat halinde olan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kendileri için özel bir favori kişiler listesi oluşturabilecekler. Favori listesine eklenen kişilerle olan sohbetler, kullanıcının tek bir dokunuşla erişebileceği şekilde düzenlenecek. Kullanıcılar, filtreleme bölümünde favorileri seçerek sadece bu kişilerle olan sohbetlerin listelendiği bir sayfaya kolayca erişebilecekler. Bu da kullanıcıların sohbetler arasında kaybolma riskini azaltacak ve iletişimi daha verimli hale getirecek.

WhatsApp'ın favori kişiler özelliği, sadece metin mesajlarıyla sınırlı kalmayacak. Kullanıcılar, arama sayfasında da favori kişilere kolaylıkla erişebilecekler. WhatsApp henüz yeni özellikle ilgili resmi bir açıklama yapmasa da, iOS beta sürümünde ve WhatsApp Web'de tespit edilen bu özelliğin, yakın bir zamanda tüm platformlar için kullanıma sunulması bekleniyor.