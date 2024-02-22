WhatsApp'ın durum sayfası değişiyor

WhatsApp'ın durum sayfası değişiyor
WhatsApp'ın durum sayfası üzerinde değişiklik yapmak için kolları sıvadı. Geliştirme aşamasında olan yeni tasarımla birlikte uygulama level atlayacak.

WhatsApp'a gelecek olan yeni tasarım değişikliği, 2.24.4.23 kodlu Android beta sürümünde ortaya çıktı. Bu güncellemeyle birlikte, uygulamanın durum bölümünde önemli bir değişiklik olacak ve kullanıcıların paylaştıkları durumlar daha geniş bir alanda gösterilecek.

WhatsAp'a yeni tasarım geliyor

Mevcut durum sayfasında, kullanıcının ismi ve küçük bir yuvarlak içinde durum önizlemesi bulunuyor. Ancak yeni tasarım, bu düzeni değiştirerek daha büyük bir dikdörtgen şeklinde ön izleme alanı sunacak.

Yeni durum sayfası, kullanıcıların durum eklemesi yapma şeklini de değiştirecek. Eskiden, profil resmine dokunarak durum paylaşılıyordu. Ancak yeni tasarım kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar ayrılan dikdörtgen alanın üzerine dokunarak paylaşım yapacaklar.

WhatsApp, yenilenen durum sayfası hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, yeni tasarımın ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak WhatsApp'ın son dönemde arayüz çalışmalarını hızlandırdığı göz önüne alındığında, yenilenen durum sayfasının kullanıcılarla kısa sürede buluşabileceği tahmin ediliyor.

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