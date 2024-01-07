WhatsApp'ın rengini değiştirebileceksiniz

WhatsApp yeni bir özellikle geliyor. Artık uygulamanın tema rengini değiştirebilme hakkına sahip olacaksınız.

WhatsApp'ın iOS uygulaması, son güncellemeyle birlikte tasarımında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Daha önce mavi tonlarına hakim olan tasarım, yeşil renkle değiştirilmişti, ancak kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda WhatsApp, yeni bir özelliğe odaklanıyor.

WhatsApp'ın görünümü değişiyor

Yeni özellik, kullanıcılara WhatsApp uygulamasının genel renk şemasını özelleştirmelerine izin veriyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, WhatsApp'ın ayarlar bölümüne eklenen "Dış Görünüş" başlıklı yeni bir bölüm, "Uygulama Rengi" seçeneği sunacak. Bu seçenek altında kullanıcılar, uygulamanın renk temasını kendilerine göre özelleştirebilecekleri beş farklı renk seçeneği bulacaklar.

Henüz beta sürümünde görülen renk seçenekleri arasında WhatsApp'ın orijinal yeşil rengi, eski mavi renk, beyaz, pembe ve lila bulunuyor. Ancak bu renk seçeneklerinin kullanıma sunulduktan sonra daha da genişletilebileceği düşünülüyor.

WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman yayınlacağı ve Android uygulamasına gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Ancak kullanıcılar, önümüzdeki güncellemelerle birlikte uygulama temasını kendi zevklerine göre kişiselleştirebilecekleri için heyecanlı bir bekleyiş içinde.