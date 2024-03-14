WhatsApp’ın sohbetleri gizleyen özelliği nasıl kullanılıyor? WhatsApp sohbet kilitleme nasıl yapılır?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp, sürekli olarak yenilikçi özelliklerini artırarak kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak, WhatsApp'ın gündelik kullanımını daha güvenli ve pratik hale getiren 'Sohbet Kilitleme' özelliğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu özellik, kullanıcıların belirli sohbetleri gizleyerek ve kilitleyerek gizliliklerini artırmasını sağlıyor. İşte, WhatsApp'ın bu yeni özelliğiyle ilgili detaylar...

Dünya genelinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerini gizlemelerine ve kilitlemelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği hayata geçiriyor. 'Sohbet Kilitleme' adı verilen bu özellik, Android ve iPhone kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Peki, WhatsApp'ın bu yeni özelliği nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...

Whatsapp'ın sohbetleri gizleyen ve kilitleyen özelliği nasıl kullanılıyor?

Kilitli sohbetlerde bildirimin içeriği ve kişi gizlenir. Bildirim, WhatsApp: 1 yeni mesaj şeklinde görünür. - Sohbet kilidi, medyaların gizli tutulmasına yardımcı olur. Bu nedenle, medyaları telefonunuzun galerisine kaydetmek istiyorsanız bu özelliği kapatmanız gerekir. - Grup sohbetlerini ve sessize alınmış sohbetleri de kilitleyebilirsiniz.

Aramalar kilitlenmez. Kilitlenmiş sohbetlerdeki kişi veya gruplardan gelen aramalar görünmeye devam eder. - Sohbetler, yalnızca sohbet kilidini etkinleştirdiğiniz telefonda kilitlenir. Masaüstü bilgisayar gibi WhatsApp’a bağlı başka cihazlarınız varsa bu bağlı cihazlardaki sohbetler kilitlenmez. - WhatsApp’ta yedekleme ve geri yükleme özelliğini kullanarak sohbetlerinizi yeni bir telefona geri yüklediğinizde, önceden kilitlenmiş sohbetleriniz kilitli kalmaya devam eder. Kilitlenmiş sohbetlerinize erişmek için öncelikle cihaz kimlik doğrulama yöntemini (parmak izi veya Face ID) ayarlamanız gerekir.

Sohbet kilidini etkinleştirdiğinizde, sohbet ettiğiniz kişi, sohbeti kilitlediğinizi göremez. - Sohbetlerinizi kilitlemek için bir gizli kod ayarladıysanız Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizleyebilirsiniz. Böylece klasör yalnızca arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünebilir.

Sohbet kilidini etkinleştirmek için, ilk olarak görseldeki adımları takip etmek gerekiyor.

Sohbet kilidini etkinleştirdikten sonra, sohbetlerinizi telefonunuzun parolasından farklı olan gizli bir kodla kilitleyebilirsiniz. Daha fazla gizlilik için Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizleyip sohbet listenizde görünmemesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda Kilitlenmiş Sohbetler klasörü yalnızca Arama çubuğuna gizli kodunuzu yazdığınızda görünecektir. Gizli kod oluşturmak için: - Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze > Ayarlar’a gidin. - Gizli Kod > Gizli Kod Oluştur’a dokunun. - Kodunuzu oluşturun ve İleri’ye dokunun. - Kodunuzu onaylayın ve Bitti’ye dokunun.

GİZLİ KODU DEĞİŞTİRME VEYA DEVRE DIŞI BIRAKMA: Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüz > Kilitlenmiş Sohbetler > Ayarlar > Gizli kod’a giderek gizli kodunuzu değiştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

KİLİTLENMİŞ SOHBETLER KLASÖRÜNÜZÜ GİZLEME: Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü sohbet listenizde görünmeyecek şekilde gizlemek için Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze > Ayarlar’a gidin ve Kilitlenmiş Sohbetleri Gizle’yi etkinleştirin.

Sohbet listenizde ekranı aşağı kaydırıp Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüze dokunarak veya sohbet listenizi gizlediyseniz Arama çubuğuna gizli kodunuzu girerek kilitlenmiş sohbetlerinizi görebilirsiniz. Kilitlenmiş sohbetlerinizi görüntülemek için: - Sohbetler sekmesine gidin ve ekranı aşağı kaydırarak Kilitlenmiş Sohbetler’e dokunun. - Kilitlenmiş Sohbetler klasörünüzü gizlediyseniz Arama çubuğuna gizli kodunuzu girin ve Kilitlenmiş Sohbetler’e dokunun. - Kilidi açmak için Face ID ile doğrulama işlemini gerçekleştirin veya parmak izi sensörüne dokunun. - Görüntülemek veya mesaj göndermek istediğiniz sohbete dokunun.

Sohbet kilidini devre dışı bırakmak için, yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Tüm sohbetlerin kilidini açıp temizlerseniz tüm sohbetlerin kilidi sohbet listenizde açılır. Yani mesajlar ve medya dosyaları dahil olmak üzere kilitlenmiş sohbetlerinizin sohbet geçmişi temizlenir. Ayarladığınız gizli kod da silinir. Tüm sohbetleri temizlemek için: - WhatsApp’ta Ayarlar’a gidin. - Gizlilik > Sohbet Kilidi > Kilidi Aç ve Tümünü Temizle’ye dokunun.