WhatsApp'ta artık doğrulama kodu kalmıyor! Yeni özellik iOS'a geliyor

WhatsApp'ın 24.2.10.73 kodlu iOS beta sürümünde, "Passkey" özelliği görüldü. Böylece artık doğrulama kodu gelmeyecek. İşte detaylar...

WhatsApp'ın popüler anlık mesajlaşma uygulaması, geçtiğimiz ekim ayında Android kullanıcıları için yeni bir özellik olan "Passkeys"i kullanıma sundu. Şimdi ise bu özelliğin iOS platformuna da geleceği ortaya çıktı. WhatsApp'ın 24.2.10.73 kodlu iOS beta sürümünde görülen Passkey özelliği, şu anda geliştirme aşamasında olsa da yakında iOS kullanıcılarına sunulacak gibi görünüyor.

Passkey özelliği geliyor

Passkey özelliği, iOS platformunda da Android'deki versiyonuna oldukça benzer bir şekilde çalışacak. Kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına yeniden erişmek için Face ID, Touch ID veya telefonlarının kilit şifresini kullanabilecekler. Yeniden giriş yapmak isteyen kullanıcılar, öncelikle kendi passkey'lerini belirleyecekler. Bu passkey'i belirleme sürecinde kullanıcılara birçok seçenek sunulacak. Kimi kullanıcılar yüz tarama yöntemini tercih ederken, eski iPhone modellerine sahip olanlar parmak iziyle giriş yapabilecekler. Ayrıca, bu özellikten faydalanmak istemeyen kullanıcılar, WhatsApp'a giriş yapmak için iPhone ekran kilidi üzerinden de oturum açabilecekler.

WhatsApp'ın Passkey özelliğinin ne zaman tam olarak kullanıma sunulacağı henüz net değil, ancak yakın gelecekte bu konuda daha fazla bilgi edinmemiz mümkün olabilir. Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp hesaplarına erişimini güvenli ve kolay bir şekilde sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.