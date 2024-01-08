WhatsApp'ta ekran paylaşımı esnasında video ve müzik sesi aynı anda dinlenebilecek

WhatsApp, beta sürümü kullanıcılarının ekran paylaşımı sırasında video ve müzik sesini aynı anda dinleme olanağı tanıyan özelliğini devreye aldı.

WhatsApp, Android için beta 2.24.1.19 güncellemesiyle birlikte kullanıcılara yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde görüntülü konuşma sırasında cihazınızdaki sesi paylaşabilir ve böylece video ve müzik sesini bir arada dinleme imkanı elde edebilirsiniz. Bu güncelleme ile WhatsApp, video görüşmelerini daha etkileşimli ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

Video ve müzik sesi bir arada dinlenme fırsatı sunacak

Yenilikle birlikte, görüntülü konuşma sırasında bir kişi ekranını paylaştığında, cihazında çalan ses diğer katılımcılarla da paylaşılacak. Böylece video görüşmeleri sırasında aynı anda sesli içerikleri paylaşma imkanı kullanıcılara sunulmuş olacak. Ayrıca, bu özellik bireysel aramalarda da çalışacak, bu da kullanıcıların bire bir görüntülü konuşmalarında senkronize bir ses deneyimi yaşamalarına olanak tanıyacak.

Geliştirme, kullanıcıların birlikte video izleyebilmeleri, müzik dinleyebilmeleri veya diğer sesli içerikleri paylaşabilmeleri için oldukça kullanışlı olabilir. Bu özelliğin kullanıcılara daha etkileşimli ve keyifli bir görüntülü konuşma deneyimi sunması bekleniyor. Ancak bu özelliğin beta aşamasında olduğu unutulmamalıdır, bu nedenle genel kullanıma ne zaman sunulacağı konusunda belirsizlik bulunmaktadır.