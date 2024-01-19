WhatsApp'ta özel çıkartmalar nasıl yapılır? WhatsApp'ta özel çıkartmalar nasıl yapılır iOS? İşte detaylar..

WhatsApp artık iOS kullanıcıları için özel çıkartmalar oluşturma özelliğini kullanıma sunuyor. Evet, nihayet mesajlaşma uygulaması içindeki resimlerden kendi çıkartmalarınızı oluşturabilirsiniz. Bu özellik bir süredir WhatsApp Web'de mevcut olsa da, nihayet mobil uygulamanın kendisinde bunu yapabiliyor olmanız harika bir şey. Ancak, bununla da bitmiyor. iPhone'lardaki WhatsApp kullanıcıları da mevcut çıkartmalarını düzenleyebilir ve özelleştirebilir. Sözü daha fazla uzatmadan, WhatsApp'ta nasıl kolayca özel çıkartmalar yapabileceğinizi öğrenelim!

WhatsApp'ta kendi çıkartmalarınızı yapın

WhatsApp uygulamasına gidin ve özel bir çıkartma göndermek istediğiniz sohbeti açın.

Ardından, mesaj kutusunun sağında görünen çıkartma simgesine dokunun. Şimdi, son kullanılan çıkartmalarınızın yanında büyük mavi bir artı (+) simgesi göreceksiniz. Üzerine dokunun. Bu doğrudan film rulonuzu açacaktır. Şimdi, bir çıkartma yapmak için kullanmak istediğiniz resmi seçin. Resmi seçtiğiniz anda, WhatsApp otomatik olarak ondan bir kesik oluşturacaktır. Şimdi, çıkartmanızı daha da özelleştirmek için metin, çıkartma ve emojiler eklemeyi seçebilirsiniz. Tamamlandığında, gönder simgesine basın ve özel çıkartmanız alıcıya gönderilecektir. Böylece, ilk WhatsApp çıkartmanızı başarıyla oluşturmuş oldunuz. Şimdi, gönderildikten sonra bu çıkartmaya dokunabilir ve başyapıtınızı ileride kullanmak üzere kaydetmek için "Favorilere Ekle"yi seçebilirsiniz!

WhatsApp'ta mevcut çıkartmaları düzenleme (iOS)

Artık WhatsApp'ta nasıl çıkartma oluşturacağınızı bildiğinize göre, mevcut bir çıkartmayı veya yeni oluşturduğunuz çıkartmayı kolayca düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, WhatsApp'ın çıkartma kitaplığından oluşturulan herhangi bir çıkartmaya uzun basın ve Çıkartmayı Düzenle seçeneğini seçin. Bu, metin, emojiler ve daha fazlasını ekleyerek çıkartmayı istediğiniz gibi özelleştirmenize olanak tanıyacaktır. Ardından, tek yapmanız gereken gönder simgesine basmaktır. Ayrıca, arkadaşınız özel bir WhatsApp çıkartması gönderirse, "Çıkartmayı Düzenle" seçeneğini görmek için üzerine dokunmanız yeterlidir. Şimdi, yeni aldığınız çıkartma üzerinde sihrinizi konuşturabilir ve arkadaşınıza harika bir geri dönüş yapabilirsiniz. WhatsApp'taki çıkartma oluşturucu ile ilgili en iyi şey, ister yerel çıkartma kitaplığından ister kendi oluşturduğunuz ve aldığınız herhangi bir çıkartmayı düzenleyebilmenizdir.

İşte WhatsApp'ta özel çıkartmaları bu şekilde gönderebilirsiniz. Bu özellik şu anda yalnızca iOS kullanıcıları için kullanıma sunulmuş olsa da Android kullanıcılarının da yakında bu özelliğe kavuşması bekleniyor. Özellikle de yeni metin biçimlendirme araçları gibi özellikler platforma zaten yolda olduğu için. Ayrıca, özellik Android için de kullanıma sunulduğunda, çıkartma paneli yerleşimi her ikisinde de aynı olduğu için iOS sürümüne benzer olacaktır. Şimdi, kendi WhatsApp çıkartmalarınızı oluşturmak için büyük mavi artı simgesini göremiyorsanız, bunun nedeni uygulamayı en son sürüme güncellememiş olmanız olabilir. iOS için WhatsApp uygulamanızı güncellediğinizde bunu göreceksiniz.