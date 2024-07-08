WhatsApp'ta yapay zeka kullanarak profil fotoğrafı nasıl oluşturulur?

WhatsApp profilinize yapay zeka ile üretilmiş resimler koyabileceksiniz. Peki, 'Imagine me' nasıl çalışıyor? Detaylar haberimizde...

Yapay zeka (AI) teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte, bu teknolojiyi kullanarak metinden görsele dönüştürme yöntemiyle resim çizmek oldukça popüler hale geldi. Ancak, özellikle belirli bir kişiyi, örneğin kendinizi, yapay zekaya çizdirmek istediğinizde, genellikle beklenmedik ve garip sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu duruma son vermeyi hedefleyen WhatsApp, kullanıcılarının yapay zeka tarafından çizilmiş profil resimleri oluşturmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp Beta'da görülen yeni özellik

WhatsApp'ın Android beta sürümünde tespit edilen bu yenilik, kullanıcıların yapay zeka ile profil görselleri oluşturmasına imkan tanıyacak. Bu özellik, büyük olasılıkla WhatsApp'ın ana şirketi Meta'nın geliştirdiği Llama AI modeli kullanılarak gerçekleştirilecek.

'Imagine me' nasıl çalışıyor? 'Beni hayal et' nasıl çalışıyor?

Beta sürümünde paylaşılan ekran görüntülerine göre, kullanıcılar basit bir komutla bu özelliği kullanabilecekler. Özelliği etkinleştirmek için Meta AI ile sohbetinize "Beni hayal et..." yazmanız yeterli olacak. Ayrıca diğer sohbetlerde "@Meta AI imagine me..." yazarak da bu özelliği kullanabileceksiniz.

Kullanıcılar, kendilerinin bazı fotoğraflarını yükledikten sonra Meta'nın Yapay Zeka Llama modeli, bu fotoğraflar üzerinden istenen avatarları oluşturacak. Bu sayede, kullanıcılar profillerinde yapay zeka tarafından yaratılmış ve kişiselleştirilmiş resimleri kullanabilecekler.

Kullanıma ne zaman sunulacak?

Şu an için bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak, WhatsApp'ın bu yeniliği beta aşamasında test etmeye başlamış olması, özelliğin yakın gelecekte tüm kullanıcılara açılabileceğini işaret ediyor.