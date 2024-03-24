WhatsApp'ta yeni dönem! Sayısı 3'e çıkıyor

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına önemli bir güncelleme duyurdu. Şirket, artık kullanıcıların üç mesajı sabitleyebileceklerini açıkladı.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni bir özellik duyurdu. Şirket, bugüne kadar yalnızca bir mesajı sabitleme imkanı sunan uygulamasında, bu sınırı üçe çıkardığını açıkladı.

En fazla 3 mesaj sabitleyebileceksiniz

Meta'nın yöneticisi Mark Zuckerberg ve WhatsApp başkanı Will Cathcart, ilgili WhatsApp kanallarında, artık bir sohbetin üst kısmına en fazla üç mesaj sabitleyebileceğinizi ve bu sayede önemli bilgilere hızlı bir erişim sağlayabileceğinizi duyurdu.

WhatsApp, Aralık ayında sunduğu bu özelliği genişleterek, kullanıcıların alınan önemli mesajları kolayca bulmalarını sağlamayı hedefliyor. Yalnızca bir mesajın sabitlenebildiği önceki versiyona göre, kullanıcılar artık arkadaşlarından aldıkları adresleri veya tarifleri ayrı bir yere kaydetmek zorunda kalmayacaklar.

Yenilik, WhatsApp Yardım Merkezi'nde de yansıtıldı ve artık kullanıcılar kısa mesajların yanı sıra görselleri ve anketleri de sabitleyebilecekler. Sabitlenen öğeler, 24 saat, 7 gün veya bir ay boyunca sohbetin en üstünde tutulabilecek.

Eğer sadece bir adet sabitlenmiş mesajınız varsa, bu mesaj sohbet üzerinde bir "banner" olarak görünecek. Ancak birden fazla mesajı sabitlemeniz durumunda, kaç mesajın sabitlendiğini belirten ve üzerine dokunduğunuzda en sonuncusunu gösteren bir banner ile karşılaşacaksınız.

Bir mesajı sabitlemek için yapmanız gereken yalnızca üzerine dokunmak ve "sabitle" seçeneğini belirlemek. Eğer belirlediğiniz tarihten önce mesajın sohbetinizin üst kısmında görünmesini istemiyorsanız, mesajın sabitlemesini aynı şekilde kaldırabilirsiniz.

Aralık ayında tanıtılan bu özelliğin yanı sıra, WhatsApp kullanıcılarına kendi kendini imha eden sesli mesajları sunmuştu. Ayrıca, gelecekte hizmetin AirDrop benzeri bir dosya paylaşım özelliği sunması bekleniyor.